PERCHE! E! Una domanda accorata quella che non finiremo mai di porci. NOI PERSONE NORMALI.

“Non mi interessa commentare ciò che sta avvenendo nel PD. Era normale che dopo il fallimento della strategia “O Conte o morte” qualcosa potesse accadere. L’asse con i cinque stelle sembra oggi inossidabile al punto da permettere a Beppe Grillo la provocazione della candidatura alla guida del PD. I problemi del PD lasciamoli al PD.Noi come Italia Viva abbiamo questi appuntamenti:– Sabato 20 marzo Assemblea Nazionale (via zoom)

– 1,2,3 settembre, Ponte di Legno, scuola di formazione per Under 30 – Novembre, Leopolda.Si apre una fase affascinante per la politica italiana, non sprechiamo questa opportunità. “

E! Una domanda accorata quella che non finiremo mai di porci.

Renzi aveva offerto al PD il governo del paese. Una seconda occasione ,dopo che già’ una volta l’ avevano buttata alle ortiche, aprendo la strada ai peggiori. E che cosa fanno Zingaretti e masnadieri vari, incensano e agognano a un’unione imperitura,proprio con quei “ peggiori “ e voltano le spalle,abiurano,” mai più’ con Renzi”, proprio all’artefice di quella seconda opportunità’. Insieme, anche se ognuno in casa propria, potevano essere una forza e attirarne molte altre. Un errore madornale. Zingaretti fa bene a dimettersi ? Se metteranno uno della stessa corrente, sarà’ la stessa cosa.

I passaggi non erano forse semplicissimi, ma Zingaretti comunque non li ha capiti e quindi non ha potuto sfruttarli. Si trattava in 2 mosse: 1) mettere all’angolo un Salvini fuori controllo 2) governare utilizzando i numeri- ma solo i numeri- del m5s. Invece non solo non ha utilizzato l’occasione, ma si è lasciato divorare da quel movimento che doveva essere solo gregario. Chance incredibilmente persa dopo che immeritatamente se l’ era trovata sul piatto d’argento e della quale avrebbe potuto poi col tempo rivendicarne persino la paternità, tanto la gente dimentica facilmente. E invece ostinatamente il partito di Zingaretti si è sbracciato per mantenere in vita il partito di Grillo.

Al di là dei giochi di potere e di palazzo: qui Houston abbiamo un problema non fosse altro perché i ragazzi ci guardano. Con che faccia infatti possiamo richiamarli al senso del dovere, all’impegno nello studio, alla responsabilità, alla fatica, al misurarsi col difficile, al perseguire la bellezza della conoscenza quando il maggior partito italiano ha permesso che un Grillo qualsiasi con un ghigno invertisse la rotta con il suo: “no, ragazzi è da morir dal ridere, voi dovete solo votare sul vostro cellulare da casa e con un clic a chi ha faticato e studiato gli mangiate in testa.” ?

Un partito dal 2% aveva interrotto l’ubriacatura impedendo che una volta al governo una tragica anomalia diventasse sistema e mettendo in salvo il paese, ma Zingaretti questa tragica anomalia l’ha strenuamente difesa. Quindi adesso nessuna pietà per il pover’uomo Zingaretti. Ma comunque , si ritorna sempre lì: “Italiani che avete portato i 5 stelle in Parlamento, perché ci avete fatto questo? “

