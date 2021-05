CONFLITTO ISRAELO PALESTINESE

Non voglio entrare, in questa riflessione, su chi ha ragione e chi torto, anche se ho una mia precisa opinione in merito.

Di fondo, non sono mai riuscito a trovare una ragione in nessuna guerra. MAI.

Voglio, oggi, solo chiedere chi ha fornito questi 1.500 razzi, quanto costa ogni razzo, chi ha pagato e perché, e perché così tanti.

Luisa Morgantini, già Vice Presidente del Parlamento Europeo, ha dichiarato che i razzi sono di fabbricazione, o comunque di provenienza, iraniana (via Iraq e Siria, e forse Giordania).

Fonti attendibili, dopo aver analizzato i dati (necessità di gittata e di risultato), dichiarano:

1. La quantità è data dal fatto che solo un così alto numero di razzi può mettere in difficoltà lo schermo difensivo israeliano, l’Iron Dome, la ‘Cupola d’acciaio’.

2. I razzi utilizzati non vanno più di moda, da quando è sceso il prezzo di altri a più lunga gittata, ma non costano meno di 100 mila USD cadauno.

E pertanto 150 milioni di USD.

Pagati da Hamas? Il 2% del PIL della Palestina, una settimana di lavoro di tutti i Palestinesi, bruciato in una notte?

Improbabile, ma tutto può essere.

Ribadisco: non sono mai riuscito a trovare la ragione di esistere delle guerre.

MAI.

